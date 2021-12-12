Каминский объяснил решение поставить Латыпова на четвёртый этап эстафеты в Хохфильцене

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил решение поставить Эдуарда Латыпова на четвёртый этап эстафеты на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

По его словам, тренерский штаб изначально хотел поберечь Латыпова к следующему этапу, так как в Анси россияне обычно не очень хорошо выступают, а там будет три гонки.

«Мы хотели, чтобы лидеры были свежее. В итоге приняли решение стартовать. Честно говоря, если судить по спринту и преследованию, по тем скоростям, которые показывал Наврат, то ситуация была почти безнадёжной. Но Эдик же у нас любит подвиги совершать», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Российская команда в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова использовала девять дополнительных патронов и была вынуждена уйти на один штрафной круг по ходу эстафеты. Тем не менее россияне завоевали бронзу, уступив победившим норвежцам 47,3 секунды.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что у мужской сборной России есть шансы бороться за первые места и на этапах КМ, и на ОИ в Пекине.