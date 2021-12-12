Тихонов: у мужской сборной России есть шансы бороться за первые места и на этапах КМ, и на ОИ в Пекине

Короткая ссылка
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался о бронзе сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, а также оценил шансы отечественной команды на успешное выступление в олимпийском сезоне.
Тихонов: у мужской сборной России есть шансы бороться за первые места и на этапах КМ, и на ОИ в Пекине
  • AP

«Скажу, что я доволен. Самое главное — что после стольких лет провалов мы хорошо начали нынешний сезон. Все любители биатлона радуются результатам отечественных спортсменов. Ошибки есть у всех. Это только начало сезона, дальше ситуация стабилизируется. Тренер только не должен ошибаться с подводкой спортсменов к соревнованиям, чтобы они были свежими в каждой гонке. У мужской команды есть все шансы бороться за первые места как на этапах Кубка мира, так и на Олимпиаде», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Бывший глава СБР также прокомментировал финишный рывок в исполнении Эдуарда Латыпова.

«Латыпов — красавец. Вопросов к нему нет, прекрасно отработал свой этап. Однако, когда уже ушёл от соперника, надо оглядываться и не тратить лишние силы. Важно думать и о будущих стартах. Ещё раз повторюсь, нормальный результат. Всегда говорят: «Можно было лучше». Однако соперники тоже не дремлют. Вот основные конкуренты сегодня и выявились: Норвегия, Франция, Германия. Дай бог стабильности нашим биатлонистам», — добавил Тихонов.

Команда России, в составе которой выступали Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу одержали норвежцы.

Ранее Васильев высказался про обгон Латыпова в конце эстафеты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить