Тихонов: у мужской сборной России есть шансы бороться за первые места и на этапах КМ, и на ОИ в Пекине

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался о бронзе сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, а также оценил шансы отечественной команды на успешное выступление в олимпийском сезоне.

«Скажу, что я доволен. Самое главное — что после стольких лет провалов мы хорошо начали нынешний сезон. Все любители биатлона радуются результатам отечественных спортсменов. Ошибки есть у всех. Это только начало сезона, дальше ситуация стабилизируется. Тренер только не должен ошибаться с подводкой спортсменов к соревнованиям, чтобы они были свежими в каждой гонке. У мужской команды есть все шансы бороться за первые места как на этапах Кубка мира, так и на Олимпиаде», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Бывший глава СБР также прокомментировал финишный рывок в исполнении Эдуарда Латыпова.

«Латыпов — красавец. Вопросов к нему нет, прекрасно отработал свой этап. Однако, когда уже ушёл от соперника, надо оглядываться и не тратить лишние силы. Важно думать и о будущих стартах. Ещё раз повторюсь, нормальный результат. Всегда говорят: «Можно было лучше». Однако соперники тоже не дремлют. Вот основные конкуренты сегодня и выявились: Норвегия, Франция, Германия. Дай бог стабильности нашим биатлонистам», — добавил Тихонов.

Команда России, в составе которой выступали Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу одержали норвежцы.

Ранее Васильев высказался про обгон Латыпова в конце эстафеты.