Васильев: Латыпов здорово обыграл немца на финише эстафеты

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался о бронзе мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Хорошо, что стали третьими, но очень плохо, что опять с кругом. Вася Томшин всё равно молодец, он здорово лёжку отработал. С ним сыграл плохую шутку его темп перед стойкой. Немного перебрал прыти, поднаелся, отсюда слабая стрельба и штрафной круг. Конечно, он может значительно лучше стрелять. Ему опыта не хватает. Латыпову тоже надо поправлять момент последнего выстрела. Он подумал, что убежал, а в итоге не попал. Зато здорово обыграл на финише немца — в традициях Шипулина. Но здесь нужно отметить, что и немец сдулся, наелся на высоте. Так что Эдик молодец. Все парни молодцы», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Российская команда в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова использовала девять дополнительных патронов и была вынуждена уйти на один штрафной круг по ходу эстафеты. Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми стали французы.

Ранее Хованцев назвал отличным результатом бронзу российских биатлонистов на этапе КМ в Хохфильцене.