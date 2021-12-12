Хованцев назвал отличным результатом бронзу российских биатлонистов на этапе КМ в Хохфильцене

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался о бронзе российских биатлонистов в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Здорово, что ребятам удалось заработать бронзу, — это отличный результат. Второй и третий этапы они отработали очень хорошо. Даниил Серохвостов немного затормозился на стрельбе, зато очень хорошо бежал. Александр Логинов прошёл пока ещё не в свою полную силу, но также довольно неплохо. Эдуард Латыпов здорово отработал финиш в своём стиле. Тренеры наверняка беседовали с Василием Томшиным по первому этапу. Это не так просто. Он неправильно прошёл отрезок после стрельбы лёжа. Нужно было не стараться уходить от остальных, а доехать до стойки в своём режиме, подходить так, как обычно. Было бы намного лучше. Если бы прошёл без круга, то были бы совсем другие шансы на золото. Круг штрафа — плохо, но результат хороший», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Россияне использовали девять дополнительных патронов и были вынуждены уйти на один штрафной круг по ходу эстафеты. Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми стали французы.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене.