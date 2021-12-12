Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

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На этапе Кубка мира в Хохфильцене российские биатлонисты заняли третье место в эстафете 4 × 7,5 км.
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене
  • AP

Победу одержала команда Норвегии (Стурла Холм Лагрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен). Они преодолели дистанцию за 1:14:34,8, использовав пять дополнительных патронов.

Россияне (Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) отстали от победителей на 47,3, допустив один промах и использовав девять дополнительных патронов.

Второе место завоевали французы (Фабьен Клод, Симон Дестье, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) — 21,2 (0 + 8).

Ранее Анфиса Резцова высказалась о серебре биатлонисток в эстафете.

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