Анфиса Резцова о серебре биатлонисток в эстафете: сегодня звёзды на нашей стороне

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на второе место женской сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Сегодня все девочки работали как могли, иногда даже через не могу. Васнецовой было сложновато, но на первом этапе финиш она отработала. Всё-таки 35 секунд не так много. В целом я очень довольна вторым местом, да ещё и с восьмого. Сегодня все собрались. Ну Кристюшка финишировала, это её обязаловка была: не подвести девчонок! Отработала суперски», — цитирует Резцову «Чемпионат».

По её мнению, до золота россиянкам было сложно добраться в любом случае, но можно радоваться и нынешнему успеху.

«Ну слава богу, что всё хорошо прошло, звёзды сегодня на нашей стороне!» — добавила Резцова.

Национальная команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой проиграла лидерам гонки 29,1 секунды. Победу одержала Швеция с результатом 1:13:52.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на серебро женской сборной России в эстафете в Австрии.