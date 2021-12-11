Васильев отреагировал на серебро женской сборной России в эстафете в Австрии
- РИА Новости
«Девчонки — молодцы! То, что они отработали хорошо и красиво, не провалились в стрельбе, делает им честь. Но давайте не будем забывать, что норвежки бежали не сильнейшим составом, у белорусок не было Алимбековой, немки и француженки… Давайте не будем расслабляться и будем реально смотреть на вещи», — цитирует Васильева «Чемпионат».
Он уверен, что основные конкурентки российских биатлонисток подойдут к Олимпиаде в лучшей форме, к чему надо быть готовыми. При этом эксперт признался, что его удивила Ульяна Нигматуллина.
«Было нервно. Как главный приз — настроение на завтрашнюю гонку и январский этап. У девочек должно быть позитивное настроение перед следующими соревнованиями. Всё время негатив, плохо… Всё это выбивает и не позволяет показать реальный результат, на который они готовы. Серебро в эстафете придаст им уверенности», — добавил Васильев.
Национальная команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой проиграла лидерам гонки 29,1 секунды. Победу одержала Швеция с результатом 1 час 13 минут и 52 секунды.
Ранее Светлана Миронова назвала важной для сборной России серебряную медаль в эстафете.