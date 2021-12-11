Васильев отреагировал на серебро женской сборной России в эстафете в Австрии

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал второе место женской сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Васильев отреагировал на серебро женской сборной России в эстафете в Австрии
  • РИА Новости

«Девчонки — молодцы! То, что они отработали хорошо и красиво, не провалились в стрельбе, делает им честь. Но давайте не будем забывать, что норвежки бежали не сильнейшим составом, у белорусок не было Алимбековой, немки и француженки… Давайте не будем расслабляться и будем реально смотреть на вещи», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Он уверен, что основные конкурентки российских биатлонисток подойдут к Олимпиаде в лучшей форме, к чему надо быть готовыми. При этом эксперт признался, что его удивила Ульяна Нигматуллина.

«Было нервно. Как главный приз — настроение на завтрашнюю гонку и январский этап. У девочек должно быть позитивное настроение перед следующими соревнованиями. Всё время негатив, плохо… Всё это выбивает и не позволяет показать реальный результат, на который они готовы. Серебро в эстафете придаст им уверенности», — добавил Васильев.

Национальная команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой проиграла лидерам гонки 29,1 секунды. Победу одержала Швеция с результатом 1 час 13 минут и 52 секунды.

Ранее Светлана Миронова назвала важной для сборной России серебряную медаль в эстафете.

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