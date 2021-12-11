Миронова назвала важной для сборной России серебряную медаль в эстафете

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Определённо, это важно для нас, для команды, чтобы почувствовать праздничную обстановку и дальше, чтобы уже было легче работать», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

По её словам, она очень волновалась, когда досматривала гонку.

«Смотрели с Лерой в вакс-кабине и переживали за всех, и всё получилось. Могло быть по-разному абсолютно. Поэтому предугадывать биатлон сложно», — добавила спортсменка.

Национальная команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой проиграла лидерам гонки 29,1 секунды. Победу одержала Швеция с результатом 1 час 13 минут и 52 секунды.

Ранее Ульяна Нигматуллина эмоционально прокомментировала серебро в эстафете на этапе КМ в Австрии.