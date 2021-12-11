Нигматуллина эмоционально прокомментировала серебро в эстафете на этапе КМ в Австрии

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина высказалась о серебре в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Увидела только Кристину на финише, и всё. Лучше отвлечься и не тратить нервы. Какие были мысли, когда передавала эстафету? У меня были мысли только попасть и задеть Кристину, и всё», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

По её словам, она была уверена в напарнице, так как та находится в очень хорошей форме. Кроме того, Ульяна рассказала, чем для команды важна сегодняшняя медаль.

«В данных обстоятельствах это очень круто. Даже если мы начнём со второго места, медальный зачёт — это уже хорошо», — добавила Нигматуллина.

Национальная команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой проиграла лидерам гонки 29,1 секунды. Победу одержала Швеция с результатом 1 час 13 минут и 52 секунды.

Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов поделился эмоциями после завоевания серебра в эстафете в Хохфильцене.