Нигматуллина эмоционально прокомментировала серебро в эстафете на этапе КМ в Австрии

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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина высказалась о серебре в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Нигматуллина эмоционально прокомментировала серебро в эстафете на этапе КМ в Австрии
  • РИА Новости

«Увидела только Кристину на финише, и всё. Лучше отвлечься и не тратить нервы. Какие были мысли, когда передавала эстафету? У меня были мысли только попасть и задеть Кристину, и всё», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

По её словам, она была уверена в напарнице, так как та находится в очень хорошей форме. Кроме того, Ульяна рассказала, чем для команды важна сегодняшняя медаль. 

«В данных обстоятельствах это очень круто. Даже если мы начнём со второго места, медальный зачёт — это уже хорошо», — добавила Нигматуллина.

Национальная команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой проиграла лидерам гонки 29,1 секунды. Победу одержала Швеция с результатом 1 час 13 минут и 52 секунды.

Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов поделился эмоциями после завоевания серебра в эстафете в Хохфильцене.

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