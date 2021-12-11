Шашилов: я до сих пор не понял, что женская сборная выиграла медаль в эстафете

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал второе место национальной команды в женской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

«Это спорт. Ничего сверхъестественного. Нормальная трасса, хорошо подготовлена, никаких вопросов к ней нет. У нас хорошо работали лыжи, сервис — молодец! При такой погоде у девчонок была нормальная стрельба. Волновались, но шли в лидерах», — сказал Шашилов.

Он также рассказал, почему в эстафете не участвовала Ирина Казакевич.

«Я её не поставил. Когда понял, что медаль наша? Да я и сейчас ещё не понял. Сегодня мы впереди, а завтра кто-то ещё. Это и есть спорт, этим он и прекрасен», — добавил Шашилов.

Он отметил, что технология с привлечением молодых спортсменок работает, потому что шведская команда была собрана несколько лет назад, а сегодня занимает лидирующую позицию в женском биатлоне.

Ранее женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене.