Тихонов: у Губерниева болезнь Паркинсона развивается всё больше и больше

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на оскорбление со стороны комментатора Дмитрия Губерниева, назвавшего легендарного спортсмена ничтожной личностью.

«Губерниев — дурак дураком, просто болван. Я создавал историю российского биатлона, а он лишь уничтожает её из года в год. Это полный развал биатлона с Дмитрием Губерниевым. У меня складывается такое впечатление, что у него болезнь Паркинсона развивается всё больше и больше. Посмотрите на его эфиры. Он трясёт головой и несёт на всю страну всякий бред из серии месячных и кто, где, когда, с кем. Разве это нормально? Позорище. Я не встречал ни одного человека, который относился бы к нему нормально. Знаю 40 олимпийских чемпионов — ни один из них в его адрес не сказал ни одного доброго слова. Я не хочу отвечать безграмотному дураку. Меня это абсолютно не волнует», — цитирует Тихонова Sport24.

В своём интервью Губерниев жёстко раскритиковал Тихонова, назвав его нерукопожатным персонажем и категорически исключив возможность примирения с бывшим биатлонистом.

Ранее Губерниев объяснил, почему не хочет помириться с экс-главой СБР Тихоновым.