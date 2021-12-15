Губерниев объяснил, почему не хочет помириться с экс-главой СБР Тихоновым

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о взаимоотношениях с четырёхкратным олимпийским чемпионом по биатлону, бывшим главой Союза биатлонистов России (СБР) Александром Тихоновым.
Губерниев объяснил, почему не хочет помириться с экс-главой СБР Тихоновым
  • РИА Новости

«Мне западло, как говорили в моём дворе. Из великого спортсмена, мужчины, который был гордостью нашей страны, он превратился в совершенно нерукопожатного персонажа. Для меня Тихонов потерял человеческий облик. Это накапливалось по капле. Лишняя соломинка верблюду горб ломает. Допускаю ли я, что мы помиримся? Нет. Он фуфло и, как по классике, жалкая и ничтожная личность. Когда мы виделись последний раз? В Минске на чемпионате Европы — 2020. Я проходил мимо, но они ведь все отводят глаза. Он лжец и непорядочный человек, который ненавидит Россию. Я отдаю ему должное как величайшему биатлонисту, но...» — цитирует Губерниева Sports.ru.

Губерниев и Тихонов неоднократно критиковали друг друга через прессу. С 1996 по 2008 год Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России.

Ранее Губерниев заявил, что вкуса на игроков у Руя Витории по-прежнему нет.

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