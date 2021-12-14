Губерниев: вкуса на игроков у Витории по-прежнему нет

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от поражения московского «Спартака» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи» (0:3).

«Что-то спартаковцы Москвы для внутреннего пользования стали вновь слабовато-обычными. Спасибо, Руй, вкуса на игроков у коуча по-прежнему нет!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

По мнению комментатора, клуб должен возглавить другой специалист. При этом он поблагодарил Виторию за выступление в Лиге Европы.

Напомним, что «Спартак» на выезде большинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с 23 очками располагается на девятой строчке.

Ранее РФС и Федерация футбола Франции заключили меморандум о сотрудничестве.

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