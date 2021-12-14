РФС и Федерация футбола Франции заключили меморандум о сотрудничестве

Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Франции (FFF) заключили меморандум о сотрудничестве в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов до 2024 года.

Как сообщается на сайте РФС, особое внимание в документе уделено развитию системы образования тренеров, национальным и региональным программам обучения, а также вопросам тренерской философии и методологии.

«Сотрудничество предполагает реализацию совместных образовательных курсов, проведение семинаров и конференций, которые обеспечат российским специалистам доступ к практикам действующих чемпионов мира среди мужских команд», — говорится в сообщении.

В РФС также объяснили, что сотрудничество с FFF началось, так как во Франции одна из самых эффективных систем подготовки тренерских кадров в мире. Отмечается, что данная система объединяет 35,5 тыс. лицензированных педагогов, а также 2,2 млн лицензированных специалистов, среди которых — 185 тыс. женщин.

Ранее сообщалось, что академия РФС завершила работу по внедрению русскоязычной версии приложения «Правила игры» в официальное приложение IFAB.