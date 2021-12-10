Приложение «Правила игры» теперь доступно на русском языке

Академия РФС завершила работу по внедрению русскоязычной версии "Правил игры" в официальное приложение IFAB.

Официальная версия перевода «Правил игры» была внедрена в приложение IFAB «Правила игры» (Laws of the Game) Академией РФС и доступна после обновления всем пользователям App Store и Google Play.

«Аудитория, на которую рассчитано это обновление, является максимально широкой: от футбольных арбитров и других профессионалов индустрии до каждого любителя футбола, который хочет быть в курсе всех нововведений и изменений», — отметила руководительница Академии РФС Ирина Баранова.

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