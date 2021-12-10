Губерниев заявил, что именно он подсказал Витории обратить внимание на Селихова
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«Я счастлив, что некоторое время назад Руй Витория каким-то непонятным образом разглядел или прочитал в моем Telegram-канале про Селихова. Видимо, я ему подсказал, больше же некому, что есть такой вратарь», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он также обратился к руководству «Спартака» с просьбой не благодарить его за такой жест. При этом комментатор отметил, что решение по Селихову произошло поздно, это может стоить Витории карьеры.
Напомним, что Селихов в компенсированное время отбил пенальти в матче с «Легией» и принёс победу своей команде (1:0).
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