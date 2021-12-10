Хованцев: в футболе пока не на что смотреть, а в биатлоне мужчины борются за подиум
- РИА Новости
«Если наши спортсмены снова будут бороться в эстафете за призовое место, это будет оправданно, поскольку, честно сказать, в футболе пока не на что смотреть», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что мужскую эстафету покажут вместо центрального матча 18-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» — «Зенит».
На втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде сборная России заняла третье место в мужской эстафете.
Ранее Хованцев подверг критике высказывание Шашилова о влиянии на команду.