Хованцев подверг критике высказывание Шашилова о влиянии на команду

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Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев недоумевает из-за слов старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова.
Хованцев подверг критике высказывание Шашилова о влиянии на команду
  • РИА Новости

«Странно слышать это. Зачем тогда надо было идти на пост старшего тренера? Если же он принял это предложение, то, как говорится, будьте любезны, отвечайте за это дело», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что Шашилов видел, что женская команда далека от идеала.

Напомним, что старший тренер намекнул на своё бессилие в принятии решений. Подопечные Шашилова заняли восьмое место в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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