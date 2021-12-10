Хованцев подверг критике высказывание Шашилова о влиянии на команду

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев недоумевает из-за слов старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова.

«Странно слышать это. Зачем тогда надо было идти на пост старшего тренера? Если же он принял это предложение, то, как говорится, будьте любезны, отвечайте за это дело», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что Шашилов видел, что женская команда далека от идеала.

Напомним, что старший тренер намекнул на своё бессилие в принятии решений. Подопечные Шашилова заняли восьмое место в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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