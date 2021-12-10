Хованцев подверг критике высказывание Шашилова о влиянии на команду
- РИА Новости
«Странно слышать это. Зачем тогда надо было идти на пост старшего тренера? Если же он принял это предложение, то, как говорится, будьте любезны, отвечайте за это дело», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что Шашилов видел, что женская команда далека от идеала.
Напомним, что старший тренер намекнул на своё бессилие в принятии решений. Подопечные Шашилова заняли восьмое место в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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