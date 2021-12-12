Рекорд Казакевич, ход Резцовой и рывок Васнецовой: российские биатлонистки отыграли 54 места в пасьюте на этапе КМ

Российские биатлонистки отыграли в сумме 54 позиции по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшей из них стала Ирина Казакевич, впервые в карьере финишировавшая в топ-10. Совсем немного ей уступила Кристина Резцова, которая допустила четыре промаха, но при этом показала седьмой ход. А самого заметного прогресса достигла Валерия Васнецова, переместившаяся с 45-й строчки на 28-ю. Победу же одержала лидер общего зачёта норвежка Марте Олсбу-Рёйселанд. Норвежка на финише опередила триумфатора спринта из Белоруссии Анну Солу. Бронза досталась шведке Эльвире Эберг.

В отличие от мужчин российские биатлонистки традиционно начали сезон не лучшим образом. Если Александр Логинов и Эдуард Латыпов уже не раз могли попасть на подиум в личных гонках, то у девушек речи об этом даже не идёт. К тому же у большинства подопечных Михаила Шашилова за исключением Кристины Резцовой и Ирины Казакевич имеются серьёзные проблемы с ходом. А две последние хотя и относительно быстры, не могут похвастать чистой работой на рубежах.

Однако надежду болельщикам подарила во многом неожиданная серебряная награда в эстафете в субботу. Она продемонстрировала, что отечественные спортсменки вовсе не так безнадёжны и при отсутствии промахов способны претендовать на высокие места. После такого успеха они с отличным настроением готовились к воскресному пасьюту.

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Впрочем, претендовать на награды в гонке преследования было практически нереально, ведь россиянки стартовали из глубины. Казакевич — с 19-й позиции и отставанием в минуту и 40 секунд, Резцова — с 22-й, Ульяна Нигматуллина — с 30-й, Светлана Миронова — с 38-й. Тяжелее всего пришлось Валерии Васнецовой, которая ушла в бой 45-й с отрывом в две минуты и 22 секунды от Анны Солы.

В свою очередь, белоруска, одержавшая сенсационную победу в спринте с отрывом в 46 секунд от ближайшей преследовательницы, имела отличную возможность оформить в Хохфильцене «золотой дубль». Все шансы побороться за медали имелись и у её соотечественницы Динары Алимбековой, пропустившей эстафету из-за неважного самочувствия.

Первый рубеж сделал преимущество лидера ещё более ощутимым, ведь целая группа преследовательниц провалилась на лёжке, тогда как она отработала точно. Три промаха допустила Жюстин Бреза-Буше, два — Ханна Эберг, а Лиза Витоцци — вовсе четыре. Резцова справилась куда увереннее: с нолём с 22-го места переместилась на девятое. О других россиянках такое сказать было нельзя. Казакевич, Нигматуллина и Миронова допустили по осечке, Васнецова — две.

Кристина вдобавок вновь демонстрировала фантастический ход. На втором круге она не просто не отстала от оппоненток, а поднялась на четвёртую строчку. Видимо, на стрельбище уроженка Москвы подошла со слишком высоким пульсом. Гонка буквально захлестнула её — две незакрытые мишени и падение в середину второго десятка. А ведь имелся реальный шанс включиться в борьбу с Марте Олсбу Рёйселанд и Алимбековой за попадание в тройку. Сола же продолжала уверенно лидировать, идеально отстрелявшись на лёжках.

Однако на стойках у Анны возникли проблемы. Она совершила сразу два промаха и позволила соперницам приблизиться. Теперь уже Алимбекова и Рёйселанд отставали от неё менее чем на 40 секунд. Приблизиться удалось и Резцовой, которая исправилась, выбив «ноль», и оказалась сразу на девятом месте. 11-й стала Казакевич, допустившая всего один промах.

Всё решилось на последнем рубеже, куда Сола ещё приходила с солидным преимуществом. Но осечка позволила Рёйселанд приблизиться к победительнице спринта вплотную — между ними остались 11,3 секунды. Не закрыла одну мишень и Алимбекова, который этот, единственный в пасьюте, промах стоил бронзы. Её без проблем обошла Эльвира Эберг, отыгравшая 14 позиций.

К сожалению, россиянки на заключительной стойке также не обошлись без осечек. Резцова не закрыла две мишени и упустила возможность попасть в «цветы». Казакевич — одну, но ошибки соперниц даже позволили ей подняться в топ-8.

А судьба золотой награды решилась на последнем круге. У белоруски сил на него просто не осталось. Рёйселанд же, словно почувствовав второе дыхание, играючи догнала её, а затем и обошла перед выходом на финиш, аккуратно заняв выгодную позицию в створе. Соперница бросила бороться и вынуждена была довольствоваться серебром. Норвежке победа позволила упрочить лидерство в общем зачёте КМ, где её главными преследовательницами являются как раз Сола и Алимбекова.

Порадовали и отечественные биатлонистки, учитывая, какие невыгодные у них оказались стартовые позиции. Лучшей из наших стала Казакевич, занявшая девятое место. Это наивысший результат в её карьере на этапах КМ в личных гонках. 12-й расположилась Резцова, которой лишь четыре промаха помешали включиться в борьбу за награды. А главное обе девушки показали блестящую скорость. У Кристины — седьмой ход, у Ирины — 12-й.

Чуть скромнее выступили остальные, однако всем удалось набрать кубковые очки. Нигаматуллина завершила пасьют на 17-м месте, Васнецова — на 28-м, а Миронова — на 34-м. В целом Хохфильцен, если брать в расчёт женщин, оставил скорее благоприятное впечатление. Его результаты свидетельствуют о том, что за награды способны бороться не только мужчины, но и девушки. А скорость Резцовой и Казакевич внушает дополнительный оптимизм. Особенно радостно за последнюю, ведь она провалила стартовый этап в Эстерсунде и была близка к отправке на Кубок IBU. Однако тренерский штаб дал спортсменке второй шанс, и та им воспользовалась.