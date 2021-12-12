Томшин рассказал о сложностях с подходом к стрельбищу в Хохфильцене

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал, как допустил промахи в спринте из-за сложного подхода к стрельбищу в Хохфильцене.

«Нужно было помедленнее зайти на рубеж. Но это я понял с опозданием. А в спринте заранее принял решение стрелять стоя на одной из самых крайних установок, потому что там слабее порывы ветра. Понимал, что для этого нужно постараться на подъёме скинуть темп, но сделал это слишком поздно, надо было замедляться раньше», — рассказал Томшин в интервью RT.

По словам спортсмена, из-за этого у него начались проблемы с дыханием, которые привели к штрафным кругам в спринте.

«Вот и получилось, что сам себя загнал: не хватало воздуха, из-за этого пришлось делать между выстрелами по несколько вдохов, а в этом случае сразу начинает колбасить, появляется сильный тремор», — добавил россиянин.

Ранее Томшин рассказал, как отреагировал на свой штрафной круг в эстафете.