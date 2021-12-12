Томшин рассказал о реакции на штрафной круг в эстафете

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал, как отреагировал на свой штрафной круг в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Для российских спортсменов привычно испытывать чувство шаткости под ногами. Через это состояние, как мне кажется, проходят все, но к этому быстро привыкаешь. Нет таких мыслей, что не так пробежишь — и всё, жизнь закончена. Поэтому даже после того, как случился штрафной круг, я бежал лишь с одной мыслью: привезти как можно меньше отставания ребятам», — сказал Томшин в интервью RT.

Российская команда в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова использовала девять дополнительных патронов и была вынуждена уйти на один штрафной круг по ходу эстафеты. Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми стали французы.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Латыпова в эстафете.