Томшин рассказал о реакции на штрафной круг в эстафете

Короткая ссылка
Российский биатлонист Василий Томшин рассказал, как отреагировал на свой штрафной круг в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Томшин рассказал о реакции на штрафной круг в эстафете
  • AP

«Для российских спортсменов привычно испытывать чувство шаткости под ногами. Через это состояние, как мне кажется, проходят все, но к этому быстро привыкаешь. Нет таких мыслей, что не так пробежишь — и всё, жизнь закончена. Поэтому даже после того, как случился штрафной круг, я бежал лишь с одной мыслью: привезти как можно меньше отставания ребятам», — сказал Томшин в интервью RT.

Российская команда в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова использовала девять дополнительных патронов и была вынуждена уйти на один штрафной круг по ходу эстафеты. Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми стали французы.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Латыпова в эстафете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить