Вошло в привычку: российские биатлонисты со штрафным кругом завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. В начале гонки Василий Томшин четырежды промахнулся на стойке и преодолел штрафной круг, однако Дмитрий Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов сумели вернуть команду на пьедестал и повторить успех недельной давности в Эстерсунде. Награды более высокого достоинства достались Норвегии и Франции.

В биатлоне есть понятие «намоленных» мест. Для немецкой сборной таковым всегда считался Рупольдинг, в меньшей степени — Оберхоф, хотя последний ничуть не реже становился успешен для сборной России. Кому-то фартило в Хохфильцене, но для мужских российских эстафет красивейший австрийский городок куда чаще оказывался роковым. Да и не только для российских. Если поднять эстафетную статистику и произвести нехитрый подсчёт, Хохфильцен вполне может оказаться чемпионом по общему количеству штрафных кругов.

Рекордное в этом отношении достижение в нашей команде принадлежит Максиму Цветкову: он в 2017-м, будучи забойщиком, привёз команде три штрафных круга, заработанные в стрельбе стоя. В 2019-м лишние 150 метров бегал Дмитрий Малышко, из-за чего команда осталась лишь шестой. Особенно неприятно было сознавать, что золото в той гонке забрала Норвегия с почти аналогичной стрелковой статистикой — круг штрафа и семь дополнительных патронов.

В декабре 2016-го штрафную петлю записал на свой счёт Матвей Елисеев, и это стоило команде золотой медали: Россия стала второй, проиграв Франции 15,7 секунды.

Та эстафета, впрочем, не имела к Хохфильцену отношения: городок готовился принять у себя чемпионат — 2017, и третий этап Кубка мира временно отошёл словенской Поклюке. Но упомянуть гонку, безусловно, стоит. Не случись в ней того елисеевского прокола, в составе, возможно, не случилось бы замены. А так в компанию к Цветкову и двум Антонам — Бабикову и Шипулину — был добавлен Алексей Волков, и в феврале 2017-го команда завоевала в Хохфильцене золото мирового первенства.

Самое качественное российское эстафетное выступление — это тоже Хохфильцен. Семь лет назад четвёрка в составе Цветкова, Малышко, Шипулина и ещё не корейца Тимофея Лапшина завершила гонку с уникальной статистикой, израсходовав всего один дополнительный патрон на восемь стрельб. Чем не повод для гордости?

Но по факту ожидание старта в воскресенье было не слишком оптимистичным. Ведь как ни крути, с того самого 2014 года Россия ни разу не поднималась в декабрьском Хохфильцене на подиум, а ломать полосу затянувшегося невезения всегда непросто.

Если в этой гонке что-то и казалось незыблемым и не поддающимся коррекции, так это два последних этапа Александра Логинова и Эдуарда Латыпова. Однако накануне старта в Telegram-канале СБР появился и почти сразу исчез стартовый состав — без Латыпова, но с Александром Поварницыным. Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский подтвердил: мол, да, рассматривались различные варианты, в том числе привлечение в эстафету Антона Бабикова. Но потом коллегиальным тренерским решением от экспериментов посчитали разумным воздержаться. И Латыпов остался на своей козырной позиции — финишёром. Правда, для того, чтобы этот козырь был отыгран, требовалось по-возможности безошибочно сделать три предыдущих хода.

Этого не получилось: стартовавший на первом этапе Василий Томшин идеально и очень быстро провёл первую стрельбу, ушёл лидером, но поймал штрафной круг в стойке, откатившись на 16-ю позицию и 40 секунд от лидера — норвежца Стурлы Легрейда. В субботу дебютант Кубка мира потряс общественность, поднявшись в гонке преследования на 37 мест, сейчас же на финишном эстафетном круге удалось отыграть только три. Даниил Серохвостов вывел команду в топ-7, предоставив Логинову и Латыпову роль, уже ставшую привычной — спасать Отечество от позора.

Один из российских режиссёров, снимающих фильмы о войне, как-то подметил, что только война способна по-настоящему сплотить нацию, и она же рождает настоящих героев. Спорт в своём верхнем сегменте — прообраз той же самой войны: сплачивает, объединяет, заставляет сопереживать, восхищаться и ненавидеть. И, безусловно, рождает героев. Именно поэтому, полагаю, даже далёким от спорта людям до такой степени интересны Олимпийские игры.

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Эстафеты — звено той же цепи. Об этом было сложно не думать, наблюдая за тем, как на финишном круге третьего этапа ведут ожесточённые бои местного значения Логинов и немец Роман Рес. Глобально ни тот, ни другой уже ни при каких обстоятельствах не могли рассчитывать на победу в гонке: первым с почти минутным отрывом от француза Эмильена Жаклена шёл норвежец Йоханнес Бё. Но бронза при столь удручающем начале гонки представлялась более чем желанным результатом. За нее Логинов и бился, всё-таки «сделав» немца на финише своего этапа.

«В биатлоне всё решает стрельба стоя», любил повторять в бытность тренером сборной трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев. Как раз «стойка», ставшая тяжким испытанием для Томшина, едва не стала роковой и для Латыпова. Дополнительный патрон, использованный на то, чтобы закрыть последнюю мишень, отбросил Эдуарда на десятисекундное расстояние от Филиппа Наврата. Окажись на месте немца более опасный в плане скорости соперник, не факт, что преимущество осталось бы за Латыповым. Но к общероссийской радости, преимущество Наврата продержалось на финишной петле недолго.

В плане заработанных спортсменами штрафов гонка стала рекордной: представители 14-ти команд намотали в общей сложности 27 дополнительных кругов.