Драчёв: были дополнительные ошибки, но биатлонистки справились
«Девочки отработали сегодня хорошо. Были дополнительные ошибки, но они не повлияли сегодня на результат — справились и уверенно заняли второе место», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что успешная эстафета поможет спортсменкам в психологическом плане, потому что в личных гонках у них пока не всё так гладко.
Напомним, что женская сборная России заняла второе место в эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу праздновали шведские биатлонистки.
Ранее Анфиса Резцова о серебре биатлонисток в эстафете заявила, что сегодня звёзды на нашей стороне.