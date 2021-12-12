Драчёв: были дополнительные ошибки, но биатлонистки справились

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результат женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Девочки отработали сегодня хорошо. Были дополнительные ошибки, но они не повлияли сегодня на результат — справились и уверенно заняли второе место», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что успешная эстафета поможет спортсменкам в психологическом плане, потому что в личных гонках у них пока не всё так гладко.

Напомним, что женская сборная России заняла второе место в эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу праздновали шведские биатлонистки.

Ранее Анфиса Резцова о серебре биатлонисток в эстафете заявила, что сегодня звёзды на нашей стороне.

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