Неожиданный успех: российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Женская сборная России в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой завоевала серебро в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене. Эта награда стала для команды первой в текущем сезоне. Победу одержали шведки, сумевшие показать лучший результат, несмотря на штрафной круг. Третье место заняла Франция.

По сравнению с первым эстафетным стартом сезона, женский состав сборной России претерпел изменения. Кристина Резцова, начинавшая гонку в Эстерсунде, перебазировалась на заключительный финишный этап, что выглядело логичным. В спринтерской гонке в пятницу Кристина показала второй результат внутри российской команды, совсем незначительно уступив Ирине Казакевич, хотя сделала на один промах больше.

Несмотря на довольно мощный хор журналистов, что теперь-то последнюю обязательно нужно включать в ростер, старший тренер женской команды Михаил Шашилов подсказку не принял и посчитал более правильным дать Ирине возможность отдохнуть и максимально восстановиться к воскресной гонке преследования. В эстафету же в порядке расстановки по этапам вошли Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Резцова.

Впрочем, главной темой для обсуждения даже у российских журналистов в субботу было не это, а отсутствие в белорусской четвёрке олимпийской чемпионки Динары Алимбековой вплоть до возможного конфликта двух лидеров — её и победительницы спринта Анны Солы. Но по информации, полученной корреспондентом RT в кругах, близких к команде, спортсменку слишком сильно накрыла высотная акклиматизация.

Также по теме Перестановка на подиуме, промахи Логинова и подвиг Томшина: чем запомнился мужской пасьют на этапе КМ в Хохфильцене В Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе,...

Белорусская команда перебралась в Хохфильцен из Эстерсунда вместе с другими участниками Кубка мира, но из-за локдауна и ужесточившихся в связи с ними требованиями тренировочный график биатлонистов, не имеющих действительного для Австрии сертификата о вакцинации, был сбит — им не предоставили доступ на стадион. Это коснулось и Алимбековой: поставить второй компонент европейской вакцины Динара не успела, соответственно по приезде в Австрию пришлось отправляться на обязательный в таких случаях ПЦР-тест и сутки ждать результата. Оставшегося времени оказалось недостаточно, чтобы спортсменка полноценно адаптировалась к работе в условиях высоты.

В пятницу Алимбекова показала восьмой результат в спринтерской гонке, но после почувствовала себя настолько плохо, что тренеры решили не рисковать и освободили спортсменку от участия в эстафете. Хотя на предыдущем этапе Кубка мира именно Динара, стартовавшая на втором этапе, вытащила команду с восьмой позиции на вторую.

За день до начала этапа в Хохфильцене мы разговорились на стадионе с экс-наставником женской российской команды Вольфгангом Пихлером. Оценивая текущее состояние российских биатлонистов, немецкий специалист сказал:

«Парни у вас по-настоящему хороши, а девочек, как мне кажется, важно просто не дёргать, дать им возможность спокойно работать. Очень тяжело сохранять нервное равновесие, когда каждый уик-энд на голову выливаются ушаты критики. Мне нравится, как набирает форму Кристина Резцова, и в целом, исходя из того, что я видел, могу сказать, команда бежит достаточно ровно и совершенно не безнадёжна в эстафетном плане. В ней нет сильного лидера — это факт. Но не повод для трагедий…», — объяснил специалист.

На тему лидера, его роли в команде и сложностях, с которыми сталкивается спортсмен, впервые попадая на Кубок мира, мы с Шашиловым говорили ещё в октябре, когда сборная находилась на тренировочном сборе в австрийском Рамзау. И так сложилось, что беседа эта состоялась сразу после визита Шашилова к Пихлеру: российские тренеры ездили на денёк в Германию, чтобы решить кое-какие проблемы с оружием, а на обратном пути, благо дорога шла близ Рупольдинга, заглянули в гости к немецкому специалисту.

«Мне было интересно послушать, как готовятся шведы, немцы, австрийцы. Насколько интенсивнее они работают, чем это делаем мы. Поговорив с Вольфгангом, я лишний раз нашёл подтверждение своим мыслям, планам. Пихлер, в частности, озвучил то, о чём много думал я сам, когда принял сборную. А именно — наши девочки слишком хорошие. Добрые, спокойные. А нужно иногда быть злым, причём не только в соревнованиях, но и в тренировках», — рассказал Шашилов.

Когда я попросила тренера расшифровать последнюю фразу, Михаил Викторович подчеркнул, что в спорте требуется биться за своё место под солнцем.

«Тем более, когда соревноваться приходится на высоком уровне. Кубок мира — это другая лига. Другая стрельба, другой бег, другая психология. Поэтому надо накатывать людей, натаскивать, учить их соревноваться, держать удар. Помню, когда в лыжах бегали Анфиса Резцова и Лена Вяльбе, они как-то стартовали друг против друга на заключительном этапе эстафеты в Мурманске. Резцова тот поединок выиграла, а вечером на ужине кто-то из тренеров её спросил, что она могла предпринять, если бы заметила, что Вяльбе сокращает разрыв. Анфиса не задумываясь ответила: «Загрызла бы!». Но ведь и Вяльбе в свои лучшие годы кого угодно загрызть могла. Это и есть характер. И решает всё в гонке именно он. У нас же, получается, что, если спортсмены кого-то и кусают, так это ближнего, потому что так проще», — добавил Шашилов.

Эстафета — самая зубастая из гонок. С одной стороны, декабрьские старты вроде бы позволяют экспериментировать с составом, с другой, до Олимпийских игр у команд будут всего две, не считая Хохфильцена, возможности пробежать классические командные дистанции — в Рупольдинге и Антхольце. Нетрудно понять в связи с этим, насколько велико уже сейчас нервное напряжение у всех потенциальных участников Игр-2022.

Действующим лицам, как водится, не позавидуешь: вроде бы никто не подвергал сомнению, отправляясь в Хохфильцен, эстафетную ценность самой, возможно, опытной из российских спортсменок Ларисы Куклиной, имеющей репутацию надёжного стрелка, но спринт, где Лариса с двумя промахами заняла 64-е место, не попав в пасьют, перечеркнул все её плюсы и достоинства.

В подобной ситуации принято успокаивать атлета тем, что не всё ещё потеряно, но на самом деле у проигравшего теряется главное: способность держать ситуацию под контролем, управлять ею. Слишком сильно всё начинает зависеть от чужих результатов.

Ну а в субботу всем нам предстояло понять, насколько прочно готовы вцепиться в свои потенциальные позиции в олимпийской эстафете четверо российских девчонок.

Также по теме «Вижу существенный прогресс»: Максимов о стрельбе российских биатлонистов и возвращении Бабикова У мужской сборной России по биатлону заметен прогресс в стрельбе, однако глобальных выводов нельзя делать как минимум до Олимпийских...

Валерия Васнецова, стартовавшая на первом этапе, прошла весь первый круг лидером, подтвердив, что со скоростью хода у неё действительно всё в порядке, и только на стадионе незначительно отпустила вперёд француженку Анаис Бескон. Правда, ушла с рубежа Валерия лишь 19-й с отставанием 18,2 секунды — такова оказалась цена одного дополнительного патрона.

Ещё один потребовался Васнецовой на стойке, но для человека, проводящего в Кубке мира всего второй полноценный сезон, выступление выглядело более чем достойно. Тем более свой этап Валерия прошла с четвёртой скоростью. Ну а в лидерах с двумя «нулями» на рубежах закрепились итальянка Лиза Витоцци и шведка Линн Перссон.

Рассказывая мне в Рамзау о Светлане Мироновой, Шашилов подчеркнул, что Свету при всём её опыте вряд ли можно назвать лидером команды. Поскольку лидер — это не только чисто спортивный результат, но и множество иных, чисто командных качеств, которыми Миронова, на его взгляд. не обладает — слишком сосредоточена на своих личных задачах. Вряд ли это могло считаться недостатком в субботней эстафете: на своём этапе Светлана решала именно личную задачу, отстаивая право сильнейшего. Получилось не всё: после первого идеального рубежа случился промах на втором и на то, чтобы закрыть мишень, Миронова потратила все три запасных патрона. Как следствие, Ульяна Нигматуллина ушла на свой этап с 40-секундным отставанием.

Третий этап стал практически полным повторением предыдущего: чистая стрельба лёжа, три доппатрона стоя и третье время на передаче эстафеты (правда, уже с полутораминутным отставанием от лидера), как подтверждение того, что борьба за медаль в этом виде биатлонной программы для российских спортменок может быть более чем реальной.

И с первой же своей стрельбы Резцова ушла на абсолютно комфортном втором месте со значительным (1.23,4) отставанием от олимпийской чемпионки Ханны Эберг, но и с немалым, в 30 секунд, превосходством над француженкой Жюстин Бреза-Буше. Причём всё это Кристина проделала со столь зверским выражением лица, что сложно было не вспомнить шашиловские слова о Резцовой-старшей и не подумать: если уж мамин характер кому-то передался по наследству, так это младшей дочери.

Восторги журналистов охладил после гонки сам Шашилов, заметивший, что до главного старта ещё два месяца и куча гонок, а серебро — это никакое не достижение, а просто рабочий момент. Безусловно, удачный, но надо понимать, что случилась эта медаль во многом благодаря ошибкам соперниц: штрафной круг и 10 доппатронов у сборной Германии, круг и +13 — у норвежек, 11 неточных выстрелов у сборной Италии, +14 — у француженок. Единственной командой, которой штрафной круг не помешал подняться на пьедестал, стали шведки.

Интересно, что костяк золотой шведской команды сложился шесть лет назад по инициативе Пихлера: придя в сборную, немец принял решение сделать ставку на совсем юных девчонок. Анне Магнуссон было 19 лет, Линн Перссон — 20, как и Ханне Эберг. И стал их натаскивать в самых что ни на есть боевых условиях, одновременно обучая. Когда я спросила Шашилова, считает ли он оправданной ту выбранную Пихлером тактику, тренер ответил: «Однозначно, да».