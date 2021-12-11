Кристина Резцова: когда заканчивала стойку, начался тремор в ногах

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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене, в которой сборная России заняла второе место.
Кристина Резцова: когда заканчивала стойку, начался тремор в ногах
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Когда заканчивала стойку, на четвёртом и пятом выстреле начался тремор в ногах, начал пробивать пульс. Когда стреляла дополнительными патронами, просто подлавливала мишень. Никак не могла устаканиться, было слегка боязно. Я видела, что у шведки круг, но я об этом не думала. Я знала, что мне нужно работать с собой», — сказала Резцова.

Она также рассказала, на каком этапе ей комфортно выступать.

«Мне сказали, что я бегу четвёртый этап — и всё. Мне без разницы, какой этап бежать», — добавила Резцова.

Напомним, что победу в гонке праздновали шведские биатлонистки. Россиянки заняли второе место. Резцова выступала на последнем этапе. Третьи — француженки.

Ранее Шашилов заявил, что до сих пор не понял, что женская сборная выиграла медаль в эстафете.

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