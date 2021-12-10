«Вижу существенный прогресс»: Максимов о стрельбе российских биатлонистов и возвращении Бабикова

У мужской сборной России по биатлону заметен прогресс в стрельбе, однако глобальных выводов нельзя делать как минимум до Олимпийских игр. Об этом RT рассказал тренер команды Максим Максимов. Он заявил, что пока не намерен пытаться сокращать время стрельбы Эдуарда Латыпова, отметил высокий уровень работы на рубеже у Карима Халили и оценил возможное возвращение Антона Бабикова на Кубок мира.

— Сегодняшние условия для стрельбы вы бы назвали идеальными или были проблемы?

— Небольшая лотерея присутствовала. На пристрелке ветер был порывистым, а когда начались соревнования, Александр Поварницын пришёл на рубеж, когда был абсолютный штиль. И, видимо, это помешало сориентироваться — случились два промаха.

— Чисто технически переход от сумрачных условий Эстерсунда к яркому солнцу Хохфильцена требует адаптации?

— Мы ведь приехали не к началу соревнований, а за три дня до них, поэтому у спортсменов была возможность потренироваться. Поэтому не думаю, что условия освещённости могли как-то влиять на результат. Единственное, что отметил бы, это своеобразный подход к стрельбищу, который вносит определённые коррективы в действия на рубеже.

— В чём заключается это своеобразие?

— В том, что идти приходится в гору. Это другой пульс. Поэтому мы заранее предупреждали спортсменов, чтобы они постарались выстроить гонку как-то так, чтобы сделать подход максимально для себя комфортным. В остальном больших сложностей не было. В Хохфильцене редко бывает какой-то сильный ветер, разве что отдельные порывы, обычно все стреляют очень быстро и достаточно спокойно. Но сегодня ветер был сильнее обычного.

— Если говорить о стрельбе российских биатлонистов, было что-то такое, чего вы не ждали?

— Да. Это три промаха Даниила Серохвостова. Считаю, он вполне мог бороться. Возможно, просто бросился догонять после лёжки, откуда ушёл с одним штрафным кругом. Обидно, что не прошёл последний габарит у Эдуарда Латыпова. Не случись этого, вполне можно было бы бороться за место в тройке. Но каких-то радикальных неудач я не увидел.

— Александр Логинов готовился к сезону в другой бригаде, не у вас на глазах. Насколько сложно судить в этом случае, был ли единственный промах следствием ошибки или это просто несчастный случай?

— Не могу сказать однозначно, что произошло. Логинов стрелял на противоположном крае рубежа, промахнулся первым выстрелом, но с нашей позиции толком ничего не было видно. Я бы не назвал это проблемой разных команд. С тем же Логиновым мы работали год назад, как и с Поварницыным или Василием Томшиным. От того, что в этом сезоне они стали работать в другой бригаде, радикально ничего не изменилось.

— Согласитесь, делать выводы о готовности спортсмена всегда проще, когда человек ежедневно на глазах.

— Да, но сейчас мы уже не ведём речь о тенденциях, которые имели место в тренировках. Сейчас идёт соревновательная реализация всего, что было наработано.

— Вы, как тренер по стрельбе, довольны тем, что наблюдаете?

— Мне кажется, делать какие-то глобальные выводы в этом отношении следует после того, как завершён сезон. Или после Олимпийских игр. На данный момент я вижу существенный прогресс. Понятно, что столь молодому спортсмену, как Серохвостов, не так просто прогрессировать, оказавшись на Кубке мира. Но если говорить об остальных, я вижу определённую динамику стрелковых показателей. Все стараются исправить недоработки, каждую ошибку мы совместно анализируем, делаем всё возможное, чтобы она не повторялась. То есть у нас идёт не только соревновательный процесс, но и обучающий.

— Когда вы говорите о существенном прогрессе, что конкретно имеете в виду? Точность попадания или какие-то иные показатели?

— Давайте начнём с того, что прыгнуть с 70 процентов попаданий на 85 достаточно легко. А вот преодолеть «вилку» 85-90 уже намного сложнее. У лидеров этот показатель доходит до 92. Поэтому мы идём всегда от того, чтобы сначала поднять качество стрельбы, а уже потом начинать работать над такими вещами, как скорострельность. В этом плане у всех наших ребят были свои задачи. Применительно к тому же Латыпову у нас нет задачи научить его стрелять ритмично, пока он не научился стабильно стрелять точно. Когда его показатели вырастут до 92 процентов, тогда и уверенность придёт, и вырастет ритм. А пытаться искусственно сокращать время стрельбы, чтобы получить дополнительный штрафной круг и потерять за счёт этого 24-25 секунд… Я в этом плане прагматик. Считаю, что лучше задержаться на рубеже, чем сломя голову бежать штрафной круг и в загнанном состоянии уходить с него на дистанцию.

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— У кого из ваших подопечных стрелковые показатели наиболее высоки?

— Карим Халили, Серохвостов и Латыпов. Я сейчас говорю о тренировочных показателях. Дальше начинает играть свою роль нервная система: насколько человек готов реализовать то, что наработал в тренировках, в условиях соревновательного стресса. Но ребята все умные, грамотные, очень стараются, и, разумеется, никто из них не может быть доволен, когда случаются ошибки. Ещё могу сказать, что в процессе предсезонной подготовки мы проработали в стрелковом плане абсолютно все ситуации, которые могут возникнуть в гонках: сильный ветер, плохое или неравномерное освещение, дуэльная стрельба, максимально быстрый подход к рубежу, стрельба на длительном удержании винтовки… Сейчас нам просто осталось собрать всё наработанное воедино и с этим выйти на Олимпийские игры.

— Возвращаясь к Халили, у которого биатлонного опыта меньше, чем у остальных, насколько велик его стрелковый прогресс за последний год?

— В начале этого сезона Карим имел достаточно высокий процент попадания: 90 лёжа и 88 стоя. Удержать такой уровень, не имея большого опыта выступлений в Кубке мира, довольно сложно, но в спринтерской гонке Халили отработал стрельбу идеально, вы сами это видели. Плюс у него хорошие временные показатели: лёжа Халили стреляет за 28-30 секунд, а это уровень топ-6. Стоя Халили в прошлом сезоне тоже стрелял очень быстро — за 26-28 секунд. Это очень конкурентное время.

— На Кубке IBU сейчас прекрасно выступает Антон Бабиков, и все понимают: недалёк тот день, когда Бабикова нужно будет вызывать в первую сборную. Это добавляет стресса тем, кто бегает в Кубке мира сейчас?

— Когда я сам был спортсменом, то, бегая в Кубке IBU, разумеется, мечтал о том, чтобы как можно быстрее заработать право поехать на Кубок мира. Но тут возникает другой вопрос: кого менять, если вся основная команда выступает достойно, попадает в очковую зону? Тренерам ведь приходится учитывать в таких случаях множество факторов. Иногда нужно просто уметь ждать. И думать не о конкуренции с теми, с кем ты выступаешь в одной команде. А о том, чтобы вести борьбу с сильнейшими за то, чтобы победить.