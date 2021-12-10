«Вижу существенный прогресс»: Максимов о стрельбе российских биатлонистов и возвращении Бабикова
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
— Сегодняшние условия для стрельбы вы бы назвали идеальными или были проблемы?
— Небольшая лотерея присутствовала. На пристрелке ветер был порывистым, а когда начались соревнования, Александр Поварницын пришёл на рубеж, когда был абсолютный штиль. И, видимо, это помешало сориентироваться — случились два промаха.
— Чисто технически переход от сумрачных условий Эстерсунда к яркому солнцу Хохфильцена требует адаптации?
— Мы ведь приехали не к началу соревнований, а за три дня до них, поэтому у спортсменов была возможность потренироваться. Поэтому не думаю, что условия освещённости могли как-то влиять на результат. Единственное, что отметил бы, это своеобразный подход к стрельбищу, который вносит определённые коррективы в действия на рубеже.
— В чём заключается это своеобразие?
— В том, что идти приходится в гору. Это другой пульс. Поэтому мы заранее предупреждали спортсменов, чтобы они постарались выстроить гонку как-то так, чтобы сделать подход максимально для себя комфортным. В остальном больших сложностей не было. В Хохфильцене редко бывает какой-то сильный ветер, разве что отдельные порывы, обычно все стреляют очень быстро и достаточно спокойно. Но сегодня ветер был сильнее обычного.
— Если говорить о стрельбе российских биатлонистов, было что-то такое, чего вы не ждали?
— Да. Это три промаха Даниила Серохвостова. Считаю, он вполне мог бороться. Возможно, просто бросился догонять после лёжки, откуда ушёл с одним штрафным кругом. Обидно, что не прошёл последний габарит у Эдуарда Латыпова. Не случись этого, вполне можно было бы бороться за место в тройке. Но каких-то радикальных неудач я не увидел.
— Александр Логинов готовился к сезону в другой бригаде, не у вас на глазах. Насколько сложно судить в этом случае, был ли единственный промах следствием ошибки или это просто несчастный случай?
— Не могу сказать однозначно, что произошло. Логинов стрелял на противоположном крае рубежа, промахнулся первым выстрелом, но с нашей позиции толком ничего не было видно. Я бы не назвал это проблемой разных команд. С тем же Логиновым мы работали год назад, как и с Поварницыным или Василием Томшиным. От того, что в этом сезоне они стали работать в другой бригаде, радикально ничего не изменилось.
— Согласитесь, делать выводы о готовности спортсмена всегда проще, когда человек ежедневно на глазах.
— Да, но сейчас мы уже не ведём речь о тенденциях, которые имели место в тренировках. Сейчас идёт соревновательная реализация всего, что было наработано.
— Вы, как тренер по стрельбе, довольны тем, что наблюдаете?
— Мне кажется, делать какие-то глобальные выводы в этом отношении следует после того, как завершён сезон. Или после Олимпийских игр. На данный момент я вижу существенный прогресс. Понятно, что столь молодому спортсмену, как Серохвостов, не так просто прогрессировать, оказавшись на Кубке мира. Но если говорить об остальных, я вижу определённую динамику стрелковых показателей. Все стараются исправить недоработки, каждую ошибку мы совместно анализируем, делаем всё возможное, чтобы она не повторялась. То есть у нас идёт не только соревновательный процесс, но и обучающий.
— Когда вы говорите о существенном прогрессе, что конкретно имеете в виду? Точность попадания или какие-то иные показатели?
— Давайте начнём с того, что прыгнуть с 70 процентов попаданий на 85 достаточно легко. А вот преодолеть «вилку» 85-90 уже намного сложнее. У лидеров этот показатель доходит до 92. Поэтому мы идём всегда от того, чтобы сначала поднять качество стрельбы, а уже потом начинать работать над такими вещами, как скорострельность. В этом плане у всех наших ребят были свои задачи. Применительно к тому же Латыпову у нас нет задачи научить его стрелять ритмично, пока он не научился стабильно стрелять точно. Когда его показатели вырастут до 92 процентов, тогда и уверенность придёт, и вырастет ритм. А пытаться искусственно сокращать время стрельбы, чтобы получить дополнительный штрафной круг и потерять за счёт этого 24-25 секунд… Я в этом плане прагматик. Считаю, что лучше задержаться на рубеже, чем сломя голову бежать штрафной круг и в загнанном состоянии уходить с него на дистанцию.
— У кого из ваших подопечных стрелковые показатели наиболее высоки?
— Карим Халили, Серохвостов и Латыпов. Я сейчас говорю о тренировочных показателях. Дальше начинает играть свою роль нервная система: насколько человек готов реализовать то, что наработал в тренировках, в условиях соревновательного стресса. Но ребята все умные, грамотные, очень стараются, и, разумеется, никто из них не может быть доволен, когда случаются ошибки. Ещё могу сказать, что в процессе предсезонной подготовки мы проработали в стрелковом плане абсолютно все ситуации, которые могут возникнуть в гонках: сильный ветер, плохое или неравномерное освещение, дуэльная стрельба, максимально быстрый подход к рубежу, стрельба на длительном удержании винтовки… Сейчас нам просто осталось собрать всё наработанное воедино и с этим выйти на Олимпийские игры.
— Возвращаясь к Халили, у которого биатлонного опыта меньше, чем у остальных, насколько велик его стрелковый прогресс за последний год?
— В начале этого сезона Карим имел достаточно высокий процент попадания: 90 лёжа и 88 стоя. Удержать такой уровень, не имея большого опыта выступлений в Кубке мира, довольно сложно, но в спринтерской гонке Халили отработал стрельбу идеально, вы сами это видели. Плюс у него хорошие временные показатели: лёжа Халили стреляет за 28-30 секунд, а это уровень топ-6. Стоя Халили в прошлом сезоне тоже стрелял очень быстро — за 26-28 секунд. Это очень конкурентное время.
— На Кубке IBU сейчас прекрасно выступает Антон Бабиков, и все понимают: недалёк тот день, когда Бабикова нужно будет вызывать в первую сборную. Это добавляет стресса тем, кто бегает в Кубке мира сейчас?
— Когда я сам был спортсменом, то, бегая в Кубке IBU, разумеется, мечтал о том, чтобы как можно быстрее заработать право поехать на Кубок мира. Но тут возникает другой вопрос: кого менять, если вся основная команда выступает достойно, попадает в очковую зону? Тренерам ведь приходится учитывать в таких случаях множество факторов. Иногда нужно просто уметь ждать. И думать не о конкуренции с теми, с кем ты выступаешь в одной команде. А о том, чтобы вести борьбу с сильнейшими за то, чтобы победить.
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