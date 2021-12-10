Каминский назвал причину отставания российских биатлонистов на последнем круге в спринте

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением, почему российские спортсмены пробежали последний круг в спринте в Хохфильцене медленнее основных конкурентов.

«Скорее всего, наши отставания на последнем круге связаны с быстрым началом. Если начинаешь чуть быстрее, чем надо, то последний круг будет тяжёлым. Карим Халили не может бежать так, как Латыпов или Логинов. Он относительно себя неплохо бежал, но может быстрее», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Он также допустил, что в эстафете может принять участие Антон Бабиков.

Победу в гонке одержал немец Себастьян Кюн с результатом 26 минут 5 секунд, а из россиян лучшим стал Александр Логинов, который занял четвёртое место, уступив 1,5 секунды бронзовому медалисту — Антону Смольскому из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Логинов показал свой лучший результат сезона в спринте в Хохфильцене.