Повод для оптимизма: почему выступление российских биатлонистов на этапе КМ в Эстерсунде вселяет надежду

Второй этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сложился неоднозначно для сборной России. С одной стороны, мужчины взяли бронзу в эстафете, с другой — завоевать медали в личных гонках вновь не удалось. Тем не менее Эдуард Латыпов в спринте финишировал четвёртым, Даниил Серохвостов помог команде взять медали, показав на своём этапе лучший ход, а освежившие состав сборной Александр Поварницын и Василий Томшин попали в очковую зону в обеих гонках, в которых приняли участие. У женщин же Кристина Резцова порадовала неплохой скоростью, а Ульяна Нигматуллина — стабильностью на рубежах.

Справедливая система отбора

Судить о готовности сборной России по биатлону по первым этапам Кубка мира в Эстерсунде не совсем правильно. Главная цель команды в этом сезоне — успешное выступление на Олимпийских играх в феврале, а потому спортсмены пока далеки от идеальной формы. Тем не менее определённые выводы можно делать уже сейчас. Основной из них — результаты отечественного коллектива настраивают на позитивный лад.

Причём дело не только в завоёванной мужчинами медали в эстафете и сражениях Эдуарда Латыпова за награды в личных гонках, но и в изменении принципов формирования состава. В последние годы болельщики привыкли к тому, что этот процесс максимально непрозрачен. Регулярно проводились отборочные турниры, но большинство мест всё равно доставалось «проверенным людям», некоторым — исключительно за былые заслуги.

Самый яркий пример — Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Оба давно не демонстрировали хороших результатов, но оставались в сборной. Последний при этом ругался с тренерами, и возникало ощущение, что он стал неуправляемым. Однако после провала на первом этапе КМ они были отправлены на Кубок IBU. Так руководство СБР продемонстрировало, что для него нет «священных коров» и даже самым заслуженным спортсменам придётся доказывать свою важность для команды.

А главное в этой ситуации: нашлись те, кто спокойно заменил отчисленных, хотя казалось, в резерве давно не появлялось достойных биатлонистов. 22-летний Даниил Серохвостов дебютировал на стартовом этапе Кубка мира и с ходу занял 15-е место в индивидуалке и 23-е — в спринте. Для сравнения: Елисеев в последней гонке расположился на 78-м, а Гараничев — на 113-м местах.

Затем тренерский штаб не побоялся поставить юного биатлониста в эстафету — и он не подвёл, продемонстрировав лучший ход на втором этапе и допустив всего два промаха. Так Серохвостов, который ещё недавно даже не помышлял о Кубке мира, сделал серьёзную заявку на попадание в состав четвёрки на ОИ.

Елисеева и Гараничева же заменили Александр Поварницын и Василий Томшин, которые также справились со своей задачей. Первый изначально гарантировал себе место в основной сборной через национальный отбор и на втором этапе в Эстерсунде дважды финишировал в очках — 28-я и 37-я строчки протокола. Второй в 24 года дебютировал на КМ и тоже не выпал за пределы топ-40, дважды заняв 39-е место — в спринте и пасьюте.

Да, новички не смогли с ходу навязать борьбу фаворитам, но ждать этого от них было наивно. Зато они получили неоценимый опыт и стали сильнее. А главное — введя их в состав основной сборной, наставники продемонстрировали: шанс попасть в неё есть и у других россиян, которые сейчас выступают на Кубке IBU. В первую очередь это касается чемпиона мира 2017 года в эстафете Антона Бабикова, выигравшего спринт и масс-старт в Шушене, и юной Анастасии Шевченко, завоевавшей в Норвегии полный комплект наград.

В каком-то плане, сделав выбор в пользу спортивного принципа, биатлонисты пошли по пути лыжников, где место в составе не обеспечено никому. Зато в Лиллехаммере 20-летняя дебютантка эстафет Вероника Степанова с лёгкостью закрыла последний этап в основной четвёрке и помогла команде завоевать историческое золото на КМ.

Похоже, теперь нет персональной брони и в биатлоне. Причём один провал не должен быть поводом для отъезда на Кубок IBU. Каждый спортсмен имеет право доказать, что осечка — случайность, как это сделали в Эстерсунде Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Но неудачная серия может стать поводом для замены, и ни один — даже самый заслуженный — атлет не будет почивать на лаврах, а конкуренция повысится.

Достойное выступление мужчин

Главным событием этапа в Эстерсунде для российских болельщиков стала бронзовая медаль мужчин в эстафете. Подопечные Юрия Каминского на равных боролись с норвежцами и французами и завоевали абсолютно заслуженную награду. При этом из-за отъезда Елисеева и Гараничева состав отечественной четвёрки получился экспериментальным. Компанию Эдуарду Латыпову и Александру Логинову составили молодые Саид Каримулла Халили и Серохвостов.

И оба не подвели. Больше всего удивил их потрясающий ход. Как уже говорилось, Даниил на втором этапе показал лучшую скорость, а его партнёр — вторую на стартовом отрезке. Да и с работой на рубежах спортсмены в целом справились. Их суммарные пять промахов на стойке можно списать на психологию, но они совладали с нервами и избежали заходов на штрафные круги.

Великолепно выступил и Логинов, идеально отстрелявший и продемонстрировавший третий ход на этапе. Огорчил лишь Латыпов, который «застрелился» на последней стойке и упустил шанс побороться за победу. Однако к скорости Эдуарда вопросов тоже не возникло. Таким образом, у мужчин неожиданно сформировалась боеспособная быстрая молодая команда, которая в Пекине сможет бороться с норвежцами, если будет совершать меньше ошибок на рубежах.

Пусть в эстафете Латыпов выступил неидеально, в личных гонках он пока максимально стабилен и не опускается ниже 11-го места, что позволяет ему занимать высокую пятую строчку в общем зачёте КМ. Дважды он был близок к тому, чтобы завоевать медаль. В индивидуалке подняться выше седьмой позиции ему помешала досадная ошибка на финише, когда спортсмен отправился не в тот «коридор». А в спринте на втором этапе россиянин долгое время шёл третьим, пока его результат не улучшил Кентен Фийон Майе.

Зато Эдуард впервые в карьере отстрелял на ноль в спринте на этапе КМ и доказал, что при условии идеальной работы на рубежах способен бороться с сильнейшими. Осталось лишь прибавить ходом. Но сейчас его можно назвать лидером мужской сборной, ведь Логинов пока далёк от идеальной формы.

Постепенный прогресс женщин

Российские биатлонистки в последние годы демонстрируют куда более скромные результаты, чем мужчины, однако и в их составе есть спортсменка, которая радует болельщиков. Речь о Кристине Резцовой, вернувшейся в основную сборную после декрета. Дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой не готовилась с первой командой, но это не мешает ей ходом обыгрывать всех соотечественниц. В спринте на втором этапе в Эстерсунде 25-летняя спортсменка показала 17-ю скорость, а в преследовании — 14-ю.

Правда, пока ей не всегда удаётся прибавить к хорошей работе ногами точную стрельбу — на втором этапе КМ Резцова допустила суммарно семь промахов в личных гонках. Причём в эстафете она закрыла все десять мишеней и первой завершила свой этап. Но главное, Кристина сильно отличается от остальных россиянок в ментальном плане. Она никого не боится и предельно уверена в себе. Неслучайно Кристина сразу после начала сезона заявила, что её цель — олимпийское золото.

Сдержанный оптимизм вызывает и выступление некоторых других биатлонисток. Например, Ульяна Нигматуллина располагается выше остальных соотечественниц в общем зачёте КМ — на 12-й позиции. Пусть ходом она не в состоянии сравниться с Резцовой, зато относительно стабильна на рубежах — всего два промаха в спринте и преследовании. Примечательно, что чемпионка мира среди юниоров также не готовилась к сезону вместе с основной сборной, что не мешает ей быть лучшей в команде.

Отдельного упоминания заслуживают Миронова и Казакевич, которые провалили стартовый этап, но на втором смотрелись намного увереннее. Светлана в спринте обошла всех россиянок, показав 20-й результат, и лишь обидная осечка на стойке помешала ей подняться выше. Ирина на втором рубеже не закрыла две мишени и расположилась 45-й в итоговом протоколе. Зато в пасьюте она поднялась на 32-е место и набрала первые кубковые очки в этом сезоне. Важно, что безусловно талантливой спортсменке, вдобавок славящейся высокой скоростью, удалось поработать над стрельбой. И если на первом этапе она допустила в личных гонках суммарно 14 ошибок, то на втором — шесть.