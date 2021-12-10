Логинов после спринта в Австрии заявил, что недоволен своим состоянием

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Чемпион мира россиянин Александр Логинов прокомментировал свой результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Логинов после спринта в Австрии заявил, что недоволен своим состоянием
  • AP

«Получилось так, как получилось, увы. Немного не подстроился к подходу на стрельбище, в данный момент, именно в данный. Это зависит от многих факторов, в том числе от скольжения, количества снега, ветра. Меня устраивает состояние трассы. А физическим состоянием я пока недоволен, но тем не менее будем работать дальше», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержал немец Себастьян Кюн с результатом 26 минут 5 секунд, а из россиян лучшим стал Александр Логинов, который занял четвёртое место, уступив 1,5 секунды бронзовому медалисту — Антону Смольскому из Белоруссии.

Ранее олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин после спринта Хохфильцена заявил, что у Логинова и Латыпова есть прогресс.

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