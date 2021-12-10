Редькин о мужском спринте в Хохфильцене: у Логинова и Латыпова есть прогресс

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал выступление Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в спринтерской гонке в австрийском Хохфильцене.

«Александр Логинов показал хороший результат. Логинов четвёртый, Латыпов десятый — ребята потихоньку выкатываются, стабилизируются и поднимаются по результатам. Логинов пробежал почти в одни ноги с Бё. Есть поступательное движение, прогресс — это уже хорошо», — цитирует Редькина «Чемпионат».

При этом он отметил, что нужно исправлять проблему с отставанием ходом на последнем круге. По его мнению, решить это можно только тренировками и наращиваниями скорости.

«Сегодня могла сыграть свою роль горная часть, где-то не хватило ресурсов на последний ход из-за высоты», — добавил Редькин.

Победу в гонке одержал немец Себастьян Кюн с результатом 26 минут 5 секунд, а из россиян лучшим стал Александр Логинов, который занял четвёртое место, уступив 1,5 секунды бронзовому медалисту — Антону Смольскому из Белоруссии. Латыпов же занял десятое место.

Ранее старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский назвал причину отставания российских биатлонистов на последнем круге в спринте.