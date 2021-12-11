Биатлонистка Васнецова: невероятно счастлива первой медали на Кубке мира

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Россиянка Валерия Васнецова прокомментировала второе место в составе сборной России по биатлону в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Биатлонистка Васнецова: невероятно счастлива первой медали на Кубке мира
  • РИА Новости

«Какие эмоции от первого подиума на Кубке мира? Невероятно счастлива! Хочу сказать спасибо команде: сервису, тренерам и девчонкам. Сегодня у нас, наверное, тот день, когда всё получилось», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

По её словам, она даже на своём этапе так не переживала, как во время выступления её напарниц по команде.

«Я понимала, что мы сегодня потенциально могли бороться, потому что знала, что Ульянин финишный круг — это что-то. Поэтому была не сильно удивлена, когда увидела, что она вышла на третье место», — добавила Васнецова.

Национальная команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой проиграла лидерам гонки 29,1 секунды. Победу одержала Швеция с результатом 1 час 13 минут и 52 секунды.

Ранее женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене.

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