Хованцев оценил на четвёрку с минусом результаты россиян в пасьюте на КМ в Хохфильцене

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Оцениваю выступление ребят на четвёрку с минусом. Биатлонисты, которые претендовали на призовые места, не справились. У Латыпова лишние промахи, а стрельба Логинова на последнем рубеже с двумя промахами — это не стрельба на призовое место», — цитирует Хованцева РИА Новости.

Вместе с тем Хованцев отметил выступление 24-летнего Василия Томшина, который начал гонку 47-м, но в итоге занял десятое место.

«Томшин прошёл отлично. Отстрелял на ноль и ногами выдержал, последний круг в группе работал, не просел», — добавил Хованцев.

Французы заняли весь пьедестал почёта в пасьюте этапа КМ в Хохфильцене.

Ранее главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман сообщил, чем заболел Александр Большунов на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.