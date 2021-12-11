Хованцев оценил на четвёрку с минусом результаты россиян в пасьюте на КМ в Хохфильцене
- РИА Новости
«Оцениваю выступление ребят на четвёрку с минусом. Биатлонисты, которые претендовали на призовые места, не справились. У Латыпова лишние промахи, а стрельба Логинова на последнем рубеже с двумя промахами — это не стрельба на призовое место», — цитирует Хованцева РИА Новости.
Вместе с тем Хованцев отметил выступление 24-летнего Василия Томшина, который начал гонку 47-м, но в итоге занял десятое место.
«Томшин прошёл отлично. Отстрелял на ноль и ногами выдержал, последний круг в группе работал, не просел», — добавил Хованцев.
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