Вайцеховская сообщила, что биатлонистку Алимбекову сильно накрыла высотная акклиматизация

По информации журналистки RT Елены Вайцеховской, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова тяжело переносит акклиматизацию в высокогорье в Австрии.

«Белорусская команда перебралась в Хохфильцен из Остерсунда вместе с другими участниками Кубка мира, но из-за локдауна и ужесточившихся в связи с этим требованиями тренировочный график спортсменов, не имеющих действительного для Австрии сертификата о вакцинации, был сбит — им не дали доступ на стадион. Соответственно, некоторым спортсменам, в том числе и Алимбековой, пришлось сутки ждать результата ПЦР-теста, и оставшегося тренировочного времени не всем оказалось достаточно, чтобы адаптироваться к работе в условиях высоты», — сообщает Вайцеховская.

По её словам, Алимбекова показала восьмой результат в спринтерской гонке 10 декабря, однако потом почувствовала себя настолько плохо, что тренеры решили не рисковать и освободили спортсменку от участия в эстафете.

«Хотя на предыдущем этапе Кубка мира именно Динара, стартовавшая на втором этапе, вытащила команду с восьмой позиции на вторую», — сообщает Вайцеховская.

В эти дни в австрийском Хохфильцене проходит третий этап Кубка мира. 11 декабря состоится женская эстафета. Начало гонки — в 16:15 мск.

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