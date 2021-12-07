Сола — об Алимбековой: есть люди, которые ловят звёзды

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Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о взаимоотношениях между спортсменками в сборной Белоруссии.
Сола — об Алимбековой: есть люди, которые ловят звёзды
  • AP

«Девчонки, парни, за исключением одного человека, общаются замечательно. Что касается Динары — не хочется это ворошить. Есть люди, которые ловят звёзды. Я не хочу об этом говорить. Без комментариев», — заявила Сола в интервью YouTube-каналу LAPSHINLIVE.

Напомним, что ранее Динара Алимбекова рассказала, что после эстафеты на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, где белорусские биатлонистки завоевали серебро, Сола заблокировала её в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Рождественская гонка по биатлону отменена из-за коронавирусных ограничений в Германии.

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