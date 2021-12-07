Рождественская гонка по биатлону отменена из-за коронавирусных ограничений в Германии
- AP
«После прошлогоднего переноса мы рассчитывали, что сейчас сможем вновь провести гонку в привычном формате. Но из-за растущего числа случаев инфекции и связанных с этим политических решений властей нашего региона у нас нет другого выбора», — заявили организаторы турнира.
Напомним, что за сборную России должны были выступить Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. Биатлонисты являются действующими победителями Рождественской гонки.
Турнир планировалось провести 28 декабря на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене (Германия).
Ранее актёр Комаров заявил, что женская сборная России по биатлону — это просто стыд.