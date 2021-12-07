Актёр Комаров: женская сборная России по биатлону — это просто стыд

Российский актёр театра, кино и телевидения Олег Комаров поделился впечатлениями от выступления женской сборной России по биатлону в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«От женской сборной вообще никаких впечатлений, потому что это просто стыд. Единственное светлое пятно — первый этап Кристины Резцовой в эстафете. Дальше была Куклина, и то, что она показала, — ужас. После неё всё пошло насмарку. У Мироновой была промахи. Даже Нигматуллина допустила ошибки. Там шансов не было», — цитирует Комарова Sport24.

Напомним, что женская сборная России по биатлону заняла восьмое место на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, использовав десять дополнительных патронов. Гонку выиграли французские биатлонистки.

Ранее Богалий заявила, что каждый биатлонист сборной России сам виноват в своей неудаче.