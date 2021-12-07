Богалий считает, что каждый биатлонист сборной России сам виноват в своей неудаче

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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила выступление сборной России по биатлону на первых двух этапах Кубка мира.
Богалий считает, что каждый биатлонист сборной России сам виноват в своей неудаче
  • AP

«Я уже не раз об этом говорила, мы всё время сразу бежим и ругаем во всём тренера. Почему мы не говорим о том, что каждый спортсмен — это личность и должен развиваться, знать себя, анализировать и работать, в том числе в связке с тренером?» — цитирует Багалий «Спорт день за днём».

Она добавила, что сборная России — это не детский сад, где нужно учить основам всего. В команде должны быть собраны лучшие биатлонисты страны. Бывшая биатлонистка также заявила, что Михаилу Шашилову нужно дать время.

Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на «Рождественскую гонку».

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