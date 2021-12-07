Богалий считает, что каждый биатлонист сборной России сам виноват в своей неудаче

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила выступление сборной России по биатлону на первых двух этапах Кубка мира.

«Я уже не раз об этом говорила, мы всё время сразу бежим и ругаем во всём тренера. Почему мы не говорим о том, что каждый спортсмен — это личность и должен развиваться, знать себя, анализировать и работать, в том числе в связке с тренером?» — цитирует Багалий «Спорт день за днём».

Она добавила, что сборная России — это не детский сад, где нужно учить основам всего. В команде должны быть собраны лучшие биатлонисты страны. Бывшая биатлонистка также заявила, что Михаилу Шашилову нужно дать время.

Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на «Рождественскую гонку».