Объявлен состав сборной России по биатлону на «Рождественскую гонку»
- Reuters
За национальную команду выступят Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. Биатлонисты являются действующими победителями «Рождественской гонки».
Турнир пройдёт 28 декабря на стадионе футбольного клуба «Шальке».
Напомним, что Матвей Елисеев принимал участие в первом этапе Кубка мира, но позже был отправлен на Кубок IBU из-за низких результатов.
Ранее глава органа по борьбе с допингом в биатлоне подтвердил факт дисквалификации Зайцевой.