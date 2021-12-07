Объявлен состав сборной России по биатлону на «Рождественскую гонку»

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Пресс-служба сборной России по биатлону объявила состав команды на «Рождественскую гонку» в Гельзенкирхене (Германия).
Объявлен состав сборной России по биатлону на «Рождественскую гонку»
  • Reuters

За национальную команду выступят Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. Биатлонисты являются действующими победителями «Рождественской гонки».

Турнир пройдёт 28 декабря на стадионе футбольного клуба «Шальке».

Напомним, что Матвей Елисеев принимал участие в первом этапе Кубка мира, но позже был отправлен на Кубок IBU из-за низких результатов.

Ранее глава органа по борьбе с допингом в биатлоне подтвердил факт дисквалификации Зайцевой.

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