Объявлен состав сборной России по биатлону на «Рождественскую гонку»

Пресс-служба сборной России по биатлону объявила состав команды на «Рождественскую гонку» в Гельзенкирхене (Германия).

За национальную команду выступят Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. Биатлонисты являются действующими победителями «Рождественской гонки».

Турнир пройдёт 28 декабря на стадионе футбольного клуба «Шальке».

Напомним, что Матвей Елисеев принимал участие в первом этапе Кубка мира, но позже был отправлен на Кубок IBU из-за низких результатов.

Ранее глава органа по борьбе с допингом в биатлоне подтвердил факт дисквалификации Зайцевой.