Глава органа по борьбе с допингом в биатлоне подтвердил факт дисквалификации Зайцевой

Глава Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна подтвердил факт дисквалификации россиянки Ольги Зайцевой.

Об этом Маккенна сообщил «Матч ТВ».

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, однако оставил в силе дисквалификацию Зайцевой. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, однако Вилухина при этом сохранила серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.

Ранее Вольфганг Пихлер, бывший тренер женской сборной России по биатлону, заявил, что Зайцева никогда не принимала допинг.