Пихлер заявил, что Зайцева никогда не принимала допинг

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер прокомментировал аннулирование результатов Ольги Зайцевой на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Пихлер заявил, что Зайцева никогда не принимала допинг
  • Reuters
  • © Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

«Я уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг. Ей надо продолжать борьбу за свое честное имя в гражданском суде, я всегда её поддержу», — цитирует Пихлера «Известия».

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, однако оставил в силе дисквалификацию Зайцевой. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, однако Вилухина сохранила серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил результаты женской эстафеты по биатлону на Олимпийских играх в Сочи.

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