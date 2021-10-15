Пихлер заявил, что Зайцева никогда не принимала допинг
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«Я уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг. Ей надо продолжать борьбу за свое честное имя в гражданском суде, я всегда её поддержу», — цитирует Пихлера «Известия».
Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Вилухину и Романову, однако оставил в силе дисквалификацию Зайцевой. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, однако Вилухина сохранила серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил результаты женской эстафеты по биатлону на Олимпийских играх в Сочи.