МОК аннулировал результаты Зайцевой на Олимпиаде-2014

Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил результаты женской эстафеты по биатлону на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

Reuters

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