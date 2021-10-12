МОК аннулировал результаты Зайцевой на Олимпиаде-2014
- Reuters
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МОК аннулировал результаты россиянки Ольги Зайцевой на Играх-2014, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в биатлонной эстафете. Теперь они перешли к команде Норвегии — Фанни Биркеланд, Тириль Экхофф, Анн-Кристин Флатланн и Торе Бергер.
Бронзовые награды досталась чешкам Еве Пускарчиковой, Габриэле Коукаловой, Йитке Ландовой и Веронике Витковой.
Золотые медали остались у сборной Украины — Виты и Валентины Семеренко, Юлии Джимы и Елены Белосюк.
За российскую команду выступали Зайцева, Яна Романова, Ольга Вилухина и Екатерина Шумилова.
Ранее Совет биатлонистов России объявил выговор Матвею Елисееву и пригрозил исключением из сборной России.