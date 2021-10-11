СБР объявил выговор Матвею Елисееву и пригрозил исключением из сборной России

Союз биатлонистов России (СБР) объявил выговор Матвею Елисееву, у которого был конфликт со старшим тренером национальной команды Юрием Каминским.

«Комитет признал факт нарушения спортивной дисциплины и вынес Матвею выговор. В случае повторного нарушения будет поставлен вопрос об отчислении Елисеева с централизованной подготовки и о его исключении из состава сборной России», — сказал президент СБР Виктор Майгуров.

Он также заявил, что в этом деле поставлена точка.

Напомним, что в августе Елисеев покинул команду для сплава по реке. Это негативно сказалось на его состоянии, что не понравилось Каминскому. На этом фоне у тренера и спортсмена возникло недопонимание.

Сезон-2021/22 стартует 27 ноября этапом в Эстерсунде (Швеция).

Ранее Башкиров рассказал, за счёт чего норвежские биатлонисты развивают высокую скорость на дистанции.