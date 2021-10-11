СБР объявил выговор Матвею Елисееву и пригрозил исключением из сборной России

Короткая ссылка
Союз биатлонистов России (СБР) объявил выговор Матвею Елисееву, у которого был конфликт со старшим тренером национальной команды Юрием Каминским.
СБР объявил выговор Матвею Елисееву и пригрозил исключением из сборной России
  • AP

«Комитет признал факт нарушения спортивной дисциплины и вынес Матвею выговор. В случае повторного нарушения будет поставлен вопрос об отчислении Елисеева с централизованной подготовки и о его исключении из состава сборной России», — сказал президент СБР Виктор Майгуров.

Он также заявил, что в этом деле поставлена точка.

Напомним, что в августе Елисеев покинул команду для сплава по реке. Это негативно сказалось на его состоянии, что не понравилось Каминскому. На этом фоне у тренера и спортсмена возникло недопонимание.

Сезон-2021/22 стартует 27 ноября этапом в Эстерсунде (Швеция).

Ранее Башкиров рассказал, за счёт чего норвежские биатлонисты развивают высокую скорость на дистанции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить