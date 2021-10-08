Башкиров рассказал, за счёт чего норвежские биатлонисты развивают высокую скорость на дистанции

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Тренер национальной команды России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал мнение о том, что все лыжные методики строятся на одних и тех же принципах.
Башкиров рассказал, за счёт чего норвежские биатлонисты развивают высокую скорость на дистанции
  • AP

«Отчасти соглашусь. Те же норвежцы, прежде чем разработать собственную систему подготовки, изучили многие вещи, которые практиковались у нас», — сказал Башкиров в интервью RT.

Тренер предположил, за счёт чего норвежские биатлонисты развивают высокую скорость на дистанции.

«Ну, например, многие из упражнений, которые мы сейчас начинаем использовать в сборной команде для стабилизации мышц кора и координации, в Норвегии используют уже много лет, начиная с детского возраста», — сказал он.

Ранее Башкиров рассказал, по-прежнему ли Матвей Елисеев предпочитает работать с личным тренером.

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