Башкиров признался, что не возражает против работы Елисеева с личным тренером

Тренер национальной команды России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, по-прежнему ли Матвей Елисеев предпочитает работать с личным тренером.

«Как бы то ни было, у каждого из наших спортсменов имеется личный тренер, и эти люди так или иначе всегда на спортсмена влияют, даже когда тот оказывается в расположении сборной. Я общался и с Матвеем, и с людьми, которые с ним работают, и наша общая цель сейчас заключается в том, чтобы правильно выстроить тренировочный процесс, сделать его максимально эффективным», — сказал Башкиров в интервью RT.

Ранее Башкиров рассказал, чтó, на его взгляд, уже столько лет мешает показать результат Евгению Гараничеву.