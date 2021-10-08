Башкиров признался, что не возражает против работы Елисеева с личным тренером

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Тренер национальной команды России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, по-прежнему ли Матвей Елисеев предпочитает работать с личным тренером.
Башкиров признался, что не возражает против работы Елисеева с личным тренером
  • AP

«Как бы то ни было, у каждого из наших спортсменов имеется личный тренер, и эти люди так или иначе всегда на спортсмена влияют, даже когда тот оказывается в расположении сборной. Я общался и с Матвеем, и с людьми, которые с ним работают, и наша общая цель сейчас заключается в том, чтобы правильно выстроить тренировочный процесс, сделать его максимально эффективным», — сказал Башкиров в интервью RT.

Ранее Башкиров рассказал, чтó, на его взгляд, уже столько лет мешает показать результат Евгению Гараничеву.

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