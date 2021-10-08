Башкиров объяснил, почему Гараничев хорош в индивидуальных гонках

Тренер национальной команды России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, что, на его взгляд, уже столько лет мешает показать результат Евгению Гараничеву.

«Сильная сторона Евгения — это стрельба. Собственно, олимпийская бронза Ванкувера в индивидуальной гонке свидетельствует о том, что человек умеет стрелять и способен очень качественно пройти все четыре рубежа. Считаю, что в этом виде Женя вполне может быть успешен и сейчас. Он способен стрелять не просто точно, но и быстро. В более стрессовых гонках ему несколько сложнее просто в силу характера: есть спортсмены, которые любят, когда всё размеренно. В этом плане индивидуальная гонка идеально Гараничеву подходит. Что касается самоотдачи в тренировках, целеустремлённости и работоспособности, то он является примером для многих спортсменов. Просто эталон», — сказал Башкиров в интервью RT.

Ранее Башкиров рассказал, сколько человек из его группы могут реально претендовать на место в олимпийской сборной.