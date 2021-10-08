Башкиров сообщил, что Логинов набрал солидную форму перед началом олимпийского сезона

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Тренер национальной команды России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, сколько человек из его группы могут реально претендовать на место в олимпийской сборной.
Башкиров сообщил, что Логинов набрал солидную форму перед началом олимпийского сезона
  • AP

«Сложно сейчас сказать. С наиболее высокой вероятностью можно назвать, наверное, только Логинова. Он сейчас достаточно уверено себя чувствует в стрелковом плане, хорошо готов как функционально, так и физически, осталось, как говорится, чтобы камень с неба на голову не упал. По Гараничеву я уже сказал: если получится решить ряд технических проблем, он вполне может быть конкурентоспособен и иметь хорошие шансы. Просто пока отбор в олимпийскую сборную — это достаточно далёкая история», — сказал Башкиров в интервью RT.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону для подготовки к олимпийскому сезону.

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