СБР назвал состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону

Стал известен состав сборной России по биатлону для подготовки к олимпийскому сезону.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР), кандидаты в национальную команду будут разделены на четыре группы. Мужчин будут готовить Юрий Каминский и Сергей Башкиров, а женщин — Михаил Шашилов и Евгений Куваев.

Группа Каминского: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

Группа Башкирова: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков.

Группа Шашилова: Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.

Группа Куваева: Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ирина Старых завершила карьеру из-за проблем со спиной.