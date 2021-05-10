Биатлонистка Старых завершила карьеру из-за проблем со спиной

Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила профессиональную карьеру.

«Она завершила карьеру. После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться», — цитирует ТАСС Максима Кугаевского, тренера сборной Тюменской области, которую представляла спортсменка.

В последний раз на Кубке мира 33-летняя спортсменка выступила в марте 2020 года. Победы на чемпионатах Европы она одерживала в 2013 и 2017 годах. В последние годы у Старых неоднократно случался рецидив травмы спины.

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