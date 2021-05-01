Тренер Васильевой объяснила, как высчитывается зарплата биатлонистки

Людмила Панова, тренер российской биатлонистки Маргариты Васильевой, прокомментировала недовольство своей подопечной размером заработной платы.

«Академия биатлона — это бюджетная организация. Существует положение о зарплате, сейчас она будет получать «голую» ставку. Надбавки спортсменам положены только за показанный результат по ходу сезона. Поскольку же она год не работала и лишь недавно была вновь принята, первые два месяца у неё не может быть премиальных надбавок. Если же у спортсмена высокие результаты, набирается приличная сумма. Сейчас же получается, что 25 тыс. — это «голая» ставка в академии. Чтобы она повысилась, надо время. Пропитание и проживание — за счёт Академии биатлона. На тренировочный процесс спортсмены не тратят свои собственные деньги», — цитирует слова Пановой ТАСС.

Васильева расплакалась в сториз своего Instagram из-за размера зарплаты, которую она получила за прошлый месяц (10 тыс. рублей). Позже стало известно, что речь идёт об авансе, а в месяц спортсменка будет получать 25 тыс. рублей.

Ранее в Минспорте Красноярского края отреагировали на заявление Васильевой о зарплате.