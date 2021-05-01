В Минспорте Красноярского края отреагировали на заявление Васильевой о зарплате

Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» отреагировал на заявление биатлонистки Маргариты Васильевой, которая рассказала, что зарабатывает 10 тыс. рублей в месяц.

«Согласно положению об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25-го числа — аванс, 10-го числа следующего месяца — полный расчёт. 25 апреля Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тыс. рублей, 7 мая со спортсменкой будет произведён полный расчёт за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тыс. рублей», — говорится в тексте пресс-службы Министерства спорта Красноярского края.

Также отмечается, что зарплата спортсменов всегда связана с их результатами, а Васильева не выступала на соревнованиях из-за дисквалификации и была принята на работу только 1 апреля.

«Сезон уже закончился, соответственно, в данный момент она получает заработную плату без надбавки за спортивный результат», — отмечается в заявлении пресс-службы.

В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) на 18 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Васильева расплакалась из-за зарплаты в 10 тыс. рублей.